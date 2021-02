Avslører de første artistene som skal til Dødens dal

Det er duket for dobbeltkonsert i Trondheim 16. oktober, da to internasjonale popstjerner inntar scenen i Dødens dal: Tones and I og Veronica Maggio.

Australske Tones and I, eller Toni Watson som hun egentlig heter, står blant annet bak landeplagen «Dance Monkey» som siden utgivelsen i mai 2019 har blitt streamet over 7 milliarder ganger internasjonalt. Det var dessuten denne låten som toppet VG-lista lengst i 2019, med hele 17 uker på topp.

30. august samme år ga hun ut sin debut-EP, «The Kids Are Coming».

Veronica Maggio er en av Sveriges største popartister, og står bak hits som «Måndagsbarn» og «Jag kommer» - som også har fått gode plasseringer her til lands på VG-lista.

Maggio har opptrådt i Trondheim flere ganger tidligere, blant annet i forbindelse med Isfit og Pstereo. Så sent som mars i fjor sto hun på Byscenen i Trondheim, få dager før landet stengte ned.

Uka skriver i en pressemelding at et begrenset antall billetter slippes 3. februar.

- Vi tar hensyn til alle retningslinjene som er på gjeldende tidspunkt, og vil gjøre publikum trygge på at vi skal lage en best mulig, men også trygg opplevelse, skriver arrangørene.

Uka settes opp annethvert år og arrangeres av 1700 frivillige. I år går festivalen av stabelen 7. oktober, og varer frem til 31. oktober.

Det er fra før annonsert at trønderstjerna Astrid S skal holde konsert to kvelder på rad i Storsalen på Samfundet 20. og 21. oktober. Begge konsertene er utsolgt.