Tar førsteplassen på kinotoppen igjen

Halloween-helgen er det ofte grøssere som inntar førsteplassen på kinotoppen, men i år må vi helt ned på sjuendeplass for å finne en klassisk grøsser. Der ligger nemlig amerikansk-australske «Relic», som av Filmweb omtales som høstens skumleste skrekkfilm. Også hos Kinomagasinet sin anmelder vanket det gode ord – og terningkast fem. Her heter det også: «Det er nesten utrolig at dette er regissør Natalie Erika James sin første film».

Men «skummelt» gode omtaler til tross: Filmen har bare lokket 3 115 publikummere til salene siden premieren 30. oktober.

Det er fortsatt «Børning 3» som er folkets favoritt. Filmen rullet inn til et helgebesøk på 18 260 og er sett av totalt 244 221 siden premieren 14. oktober.

Andreplassen etter helgens visninger er det animerte «Familien Bigfoot» som tar, med besøk av 6 173 publikummere denne helgen.

Topp fem avsluttes med Mads Mikkelsens nye film, «Et glass til» (6 116 besøk), «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret» (5 430) og Liam Neesons nye film, «Honest Thief», hakk i hæl (5 425 besøk).