Koronafilm – med duo kjent fra «Solsidan» – får premiere

Nå er traileren her, og den viser et kjent knippe svenske skuespillere som skildrer hverdagen til folk i lockdown.



Blant annet møter vi influenseren Vida, spilt av Vera Vitali, Ossian, spilt av Joel Spira, Igor, spilt av Gustav Lindh – og Hanna, spilt av Alba August.

Bak står skuespilleren Josephine Bornebusch, kjent fra blant annet «Solsidan» og «Elsk meg». Hun har både skrevet, regissert og spiller i filmen, og med seg på skuespillerlisten har hun også mannen som spiller ektemannen hennes i serien «Solsidan», nemlig Johan Rehborg.

«Gjennom forskjellige skjermer følger vi mennesker som må takle store utfordringer samtidig som at de tvinges til isolasjon. Hvordan håndterer vi et behov for nærhet, vanskelige forhold og ensomhet?", heter det om det spillefilmen utforsker.

Tittelen henviser til det latinske navnet for spekkhoggeren, som anses å være et av verdens mest sosiale dyr.

– Nå nærmer det seg premieren, og jeg begynner faktisk å bli litt nervøs. Men det føles veldig gøy å dele traileren nå, slik at publikum kan se litt mer av det de har å forvente, sier Josephine Bornebusch.