Santelmann om Märtha-serien: - På tide at kvinnene løftes fram

Storbudsjett-Serien er inspirert av historien om kronprinsesse Märthas flukt til USA under 2. verdenskrig – og rollen hun kom til å spille som nær venn av president Franklin D. Roosevelt.

– Jeg visste ingenting om henne da jeg fikk rolletilbudet. Men da jeg fikk satt meg inn i materialet, var det bare et stort ja! For en kvinne, sier Sofia Helin som spiller hovedrollen i det påkostede dramaet, produsert for NRK av Cinenord og Beta Film. Helin spiller kronprinsesse Märtha, og vi møter Kyle MacLachlan i rollen som Roosevelt – mens Tobias Santelmann spiller kronprins Olav.

– Det begynte med en artikkel jeg kom over i 2011 som omhandlet relasjonen mellom Märtha og Roosevelt. Jeg tenkte bare: «Hæ? Dette har jeg aldri hørt om, her må jeg finne ut mer», sier serieskaper Alexander Eik. Og når serien nå er her, har den allerede vakt oppsikt utaskjærs der den ble tatt ut til hovedkonkurransen i de internasjonale TV-seriedagene i Cannes.

Videre er den solgt til den amerikanske kanalen PBS Masterpiece, med planlagt visning i løpet av 2021. Hele 30 land har faktisk allerede sikret seg senderettighetene, og blant disse er store områder som Italia, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Russland og Australia.

– Underkommunisert

At den norske kronprinsessen ble en viktig brikke når de allierte trengte hjelp fra det nøytrale USA, er underkommunisert, mener Eik.

– Det er rett og slett en fantastisk historie. I researcharbeidet kom jeg litt innpå Märtha, denne litt sky og private personen. Jeg så at da hun steg av båten i USA, så skjedde det noe, hun måtte overvinne personlige barrierer og holdt offentlige appeller og turnerte rundt, sier Eik. Som legger til at kildene ikke alltid har vært like rause. Santelmann skyter inn:

– De fleste historiene fra krigen handler om heroiske menn, det er rett og slett veldig på tide at kvinneinnsatser skildres og fortelles. For meg var det en viktig drivkraft til å ville spille i denne serien.

Hele mennesker

For Helin og Santelmann ble det viktigste å skildre hele mennesker.

– Gjennom gamle opptak kan vi studere disse historiske skikkelsene i offisielle sammenhenger. Men den spennende delen av jobben er jo å skildre dem «off camera». Hvem var de når de trådte ut av offentligheten og all viraken – og bare var helt vanlige mennesker, sier den norske skuespilleren, og legger til:

– Men det er klart, det som gjør denne historien så ekstraordinær er jo det voldsomme presset de levde under. De hadde allerede alles øyne på seg og kunne ikke tillatte seg å få panikk. De måtte framstå på en måte som samlet og roet ned, selv da det virkelig smalt.

Sofia Helin svarer slik på spørsmålet om hva det beste noen kan si etter å ha sett «Atlantic Crossing» er:

– At serien forteller noe om hvor viktig det er at vi treffer de riktige beslutningene når det brenner. Dette er ikke mindre viktig akkurat nå, det som skjer nå er av en slik betydning at det også kommer til å bli gransket av ettertiden.

Eik legger til at han håper seerne lever seg så pass mye inn i handlingen at de blir glade i karakterene og ser deres kamp for en sak som var større enn dem selv. Videre håper han serien sier noe om viktigheten av demokrati og humanistiske verdier.

– Dette er ikke verdier vi kan ta for gitt, det har historien lært oss, slår han fast.

Fakta om «Atlantic Crossing»