Nesbø-roman blir TV-serie med stjernenavn om bord

Det er TV-selskapet HBO som har bestilt en serie som bygger på Nesbø-boken «Sønnen».

Den canadiske regissøren Denis Villeneuve måtte nylig godta at science fiction-filmen hans «Dune» får utsatt premieredato.

Serie med stjerneduo rett rundt hjørnet hos HBO Susanne Bier har trukket i regitrådene når den seks timer lange serien «The Undoing» straks lander på HBO Nordic.

I mellomtiden kan han glede seg over at et nytt samarbeid med Jake Gyllenhaal er på gang. Skuespilleren og regissøren har tidligere samarbeidet med filmene «Enemy» og «Prisoners».

– Dette er stort! sier Nesbø til VG om planene.

Serien får tittelen «The Son». Den har vært på trappene helt siden 2017, først som film, og det har hele tiden vært snakk om at Villeneuve og Gyllenhaal skulle fronte prosjektet som henholdsvis regissør og hovedrolleinnehaver.

Det er ikke første gang en Nesbø-roman har inspirert filmskapere. Den svenske regissøren Tomas Alfredson fikk med seg skuespiller Michael Fassbender og laget film basert på «Snømannen»i 2017.