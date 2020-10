Anya Taylor-Joy inn i «Mad Max»-universet

Det er Variety som melder om nykommeren i rollen som tidligere har vært Charlize Therons.

Anya Taylor-Joy får selskap av Chris Hemsworth og Yahay Abdul-Mateen II, og det er George Miller som stiller seg bak regiroret igjen – denne gangen for å gå tilbake i tid i det nye «Mad Max»-eventyret.

Miller har i et intervju med New York Times fortalt at han har lett etter en skuespiller i 20-årsalderen som kan spille Charlize Therons rolle. Han slet imidlertid med å finne en god nok erstatter, derfor vurderte han lenge å bruke Theron igjen – og gjøre henne yngre ved hjelp av spesialeffekter.

Men nå har han altså funnet en verdig arvtaker: Anya Taylor-Joy (24) som går fra et ganske annet landskap enn vi sist så henne i. Mange fikk med seg rolleprestasjonen hennes i den nye filmatiseringen av Jane Austens «Emma», som fikk premiere tidligere i år.