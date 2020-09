J.K. Rowlings nye krimbok selger stort – til tross for transbråket

«Troubled Blood» er femte bok ut om etterforskeren Cormoran Strike, som denne gangen får bryne seg på en mannlig drapsmann i kvinneklær.

I en forhåndsanmeldelse kalte avisen Telegraph karakteren for en «transvestitt-seriemorder», og hevdet at moralen i krimboken lot til å være «stol aldri på en mann i kjole».

Det førte til mer bråk og at flere bokhandler sa de ikke ville selge boken. Rowlings eneste kommentar var at hun løselig hadde basert seg på to virkelige drapsmenn, ifølge The Guardians oppsummering.

I slippuken solgte «Troubled Blood» 64.633 eksemplarer i Storbritannia, noe som bragte den rett til topps på bestselgerlisten. Dette tallet er ifølge bransjebladet Bookseller mer enn dobbelt så mye som hva fjerde bok ut, «Lethal White» fra 2018, solgte i sin første uke.

Nettstedet Pink News noterer seg at Rowlings suksess kan tyde på at den såkalte «cancel»-kulturen ikke er så omgripende som den hevdes å være av kritikerne, med referanse til oppropet som Harry Potter-forfatteren signerte i juni sammen med blant andre Margaret Atwood og Salman Rushdie.