«Tenet» på tur ned på kinotoppen

Det romantiske dramaet ble sett av 21 883 kinogjengere sist helg og kan notere seg et besøkstall på. «Tenet» ble sett av 16 439, og er nå oppe i et besøkstall på 115 100.

«Jul i Skomakergata» skal finne veien til kinolerretet Nå skal «Jul i Skomakergata» finne veien til kinosalene – i det som beskrives som en helt ny versjon av NRKs tradisjonsrike julekalender.

Knutsen og Ludvigsen utenfor pallen

Den norske filmen «Dianas bryllup» er å finne på tredjeplass på Kinotoppen, etter å ha lokket 8284 publikummere inn i kinosalene.

«Knutsen og Ludvigsen og det store dyret» er nykommer inn på en fjerdeplass med 7459 i besøkstall.

Dette takket være noen fulle førpremierer på familiefilmen, som egentlig har kinopremiere 25. september. Også kommende helg vil den vises.

Kinodirektøren: – Beste kinohelg siden nedstengningen

Nordisk Film med sine 21 kinoer melder om den beste kinohelgen siden Kino-Norge mer eller mindre stengte ned 12. mars på grunn av koronapandemien.

Fra og med fredag til søndag solgte kinokjeden 20 000 billetter.

– Det er en glede å se at kinogjestene våre oppsøker kinoene og hvordan de omfavner blant annet de norske premierefilmene. At det er den beste kinohelgen siden vi åpnet kinoene igjen etter nedstengingen, betyr også at våre gjester er mer enn klare for den store kinoopplevelsen, sier adm.dir. Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino i en presseuttalelse.

Hun sier at ikke minst ungdommen kom tilbake på kino sist helg.

– Det er morsomt med oppturer – og vi er ikke veldig bortskjemte i så måte nå om dagen. Vi må glede oss når vi har mulighetene til det. Det har ikke vært så mye å rope hurra for i Kino-Norge siden februar måned, legger Haugen til.

Kinoene til Nordisk Film Kino benytter rundt 30 prosent av kapasiteten på grunn av smitteverntiltakene.