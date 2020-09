«Jul i Skomakergata» skal finne veien til kinolerretet

Regissør Mikal Hovland og Nordisk Film Production fikk torsdag syv millioner kroner i tilskudd etter markedsvurdering til spillefilmversjonen, som har et totalbudsjett på 32 millioner kroner.

Handlingen utspiller seg den første julen etter andre verdenskrig. Ni år gamle Stine kommer alene med toget til Skomakergata, og søker ly hos skomakeren Petrus – som er en gammel surpomp som bare vil være alene.

«Møtet mellom de to skal forandre ting for alltid», heter det om nyskapningen – som tar mål av seg til å bli «en underholdende og varm film om hvordan overvinne ensomhet, og om hvordan vi alltid må gjøre vårt beste for å åpne oss selv og de rundt oss», heter det ifølge Filminstituttets omtale.

«Jul i Skomakergata» blir første kinofilm ut både for Hovland og manusforfatter Maren Elise Skolem.

NRK laget «Jul i Skomakergata» i 1979 med Henki Kolstad som skomaker Andersen, og den ble sendt seks ganger senere, senest i 2003, Men da var det også slutt, bestemte NRK seg for i 2011.

– Det er tatt en avgjørelse i NRK om at «Skomakergata» ikke lenger er særlig aktuell for barn. Tempoet, temaet og måten kalenderen kommuniserer med seeren på, mener vi ikke lenger fungerer for barn i dag, sier programredaktør Nils Stokke i NRK Super til TV 2 da.

Fire år senere havnet «Jul i Skomakergata» likevel ute på nett på NRK, så nostalgikerne kunne nyte gjensynet med Andersen og trofaste Tøfflus.