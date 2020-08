Rowling leverer tilbake pris etter transbråket

Hun er kanskje verdens mest suksessrike forfatter. Og da hun kastet seg ut i transdebatten, ble det rabalder.

Rowling kunne i fjor ta imot prisen «Ripple of Hope» fra organisasjonen Robert F Kennedy Human Rights for innsatser innenfor likestilling og sosial rettferdighet. Også kjenninger som Barack Obama, Joe Biden og U2-frontmann Bono har fått denne utmerkelsen.

Men nå skriver Rowling på sin hjemmeside at det har kommet kommentarer fra organisasjonens ledelse om at Rowling har fremmet et syn som forminsker identiteten til transseksuelle. Rowling bestrider dette, men skriver at hun ikke har annet valg enn å levere prisen tilbake.

Stormen rundt Rowling tok fart i juni da hun på Twitter motsa en artikkel som brukte formuleringen «Mennesker som menstruerer», i stedet for kvinner. Det ble ytterligere brensel på bålet da Rowling gjorde rede for sine meninger om biologisk kjønn i et langt blogginnlegg.