TV 2-høsten er ifølge Helene Olafsen «så bra at du ønsker å bli satt i karantene»

«Norsk og nært» er stikkordet for TV 2s høstprogram, lansert torsdag i helvirtuell form. Koronaen preger utbudet.

Kjendisene som i «Huskestue» skal spørres ut i selskap med Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård, får ikke lenger sitte i samme sofa.

– Man kan ikke slåss, ikke slå på hverandre, og vi måtte tenke veldig annerledes denne runden, sa Ødegård, som kunne røpe at Lauritzen i den kommende sjettesesongen svarte så feil som han aldri før har gjort.

Samtidig påpekte «Skal vi danse»-programleder Katrine Moholt før høstens sesong, som spilles inn i et nytt og dobbelt så stort studio:

– Det er viktigere enn noen gang at lørdagskvelden blir normal.

Hønseskrekk

Bare timer før programpresentasjonen torsdag ble det kjent at «Farmen»-innspillingen som er i gang, hadde måtte avbrytes på grunn av brudd på smittevernreglene – og ha et døgns innspillingspause. Men i klippet som ble vist under presentasjonen, avslørte nybakt programleder Mads Hansen heller at han har hønseskrekk.

Mens «Farmen»-deltagerne er bofaste, er Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm på bobiltur rundt i Norge – slik mange valgte da grensene ble stengt – i den nye runden «Truls à la Hellstrøm».

– Det er egentlig gull. Norge er gull og vakkert og har så mye bra å by på matmessig, sa Truls og røpet at bobil var litt trangt og ned i standard for Hellstrøm.

Fredrik Skavlan er tilbake med sitt evigvarende talkshow, og stilte selv spørsmålet «hvordan lage et internasjonalt talkshow når ingen får lov til å reise».

– Vi måtte lage fem dønn like studioer i Oslo, Stockholm, London, Los Angeles og New York, fortalte programlederveteranen.

Liker å vise livet

Det blir atskillige programgjensyn. «Hver gang vi møtes» er et av dem, og siden det er tiende sesong blir det jubileumsfeiring.

– Her på gården er vi i full gang med jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes», sa Marion Ravn under livesendingen. Hun er blant de 30 artistene som vender tilbake for å være med på feiringen – blant dem også Eva Weel Skram, Odd Nordstoga, Elisabeth Andreassen, Inger Lise Rypdal, Tshawe Baqwa, Halvdan Sivertsen, Øyvind «Vinni» Sauvik. Kurt Nilsen, Sol Heilo og Morten Abel. Det sendes i november.

«Jakten på kjærligheten» er med videre, det samme er «Bloggerne» – som heter det samme som ved starten i 2014, selv om det nå er yrkestittelen influencer som gjelder. Der er Emma Ellingsen, kjent fra «Født i feil kropp», med for første gang og fastslår: – Jeg liker å vise livet mitt.

Det kan føre til nye serier – som for Joakim Kleven. Han skal ta for seg pornoeverdenen i «Joakims første porno», som han så da han var 11 år – noe som er helt gjennomsnittlig for norsk ungdom. Også Isabel Raad blir å se i sin egen serie. Å bli spurt kaller hun «et helt syk, klype deg i armen-øyeblikk».

– Jeg skal ta et oppgjør med min fortid, sier Raad og røper at det var sterkt å filme i barndommens leilighet der hun opplevde mye vondt.

– Jeg er veldig nervøs, men glad for å dele historien min, fordi jeg vet at det kan hjelpe andre i samme situasjon, sa Isabelle Raad, som også lover «happy times».

Alvor med krim

«Åsted Norge» vender tilbake, og snart starter også kanalens store true crime-satsing «Mysteriet Marianne». Anne Marte Adolfsen er programleder og regissør, og kom tett på Marianne Rugaas Knutsens foreldre og deres fremdeles åpne sår etter datterens forsvinning i 1981.

– Serien har vært vanskelig å jobbe med på mange plan. Det er en mørk og tragisk historie. Det har dukket opp ting underveis hele tiden, noe vi var usikre på da vi startet opp siden det har gått nesten 40 år, sa Adolfsen, som ikke ville røpe mer.

TV 2 pushet også nyhetsdekningen sin under høstlanseringen, og lovet blant annet mye fokus på valget i USA – der «Trumps verden» snart blir å se to ganger i uken utover, og en valgnattsending med Hans Olav Lahlum om bord.

– Det er en usikkerhet i år rundt dette med poststemmene og koronasituasjonene. Det er en ekstraordinær situasjon. Valgkampen blir dessverre en veldig skitten valgkamp, dette er slaget om USA, fastslo Lahlum, som håper det blir et klart valg.

Snøscooter og jakt

Snøscootermiljøet vil bli skildret i serien «Sledheads», og også deltagerne der lover å gi folk noe å snakke om. Seerne får være med «Lasse Kjus på jakt», noe som er årets høydepunkt for ham. Det blir seks turer rundt i landet, sammen med gjester som deler hans lidenskap for jakten.

«Kompani Lauritzen» skal spilles inn i andre sesong, og er den egentlige grunnen til at oberst Dag Otto Lauritzen ikke skal dekke «Tour de France» i år for første gang på uminnelige tider.

– Vi visste egentlig ikke hva vi gikk til forrige gang. Nå har folk forventninger. Det er skrekkblandet fryd, sa obersten selv, mens hans nestkommanderende Ødegård røpet at grensen «kunne flyttes litt til».

– Vi har lagt opp et løp de kan glede seg til, sa han illevarslende.

Sladder og farfar

Fra mer rurale sysler blir det også en solid dose urban sladder når «God Kveld, Norge» fornyer seg. Det sier veteranprogramleder Dorthe Skappel først var skummelt.

– Jeg bestemte meg for å omfavne det nye, ta imot de nye folkene med åpne armer. Vi skal åpne programmets univers, i publikum enda mer kjendiser i et enda bredere spekter. Jeg skal gjøre det jeg alltid har gjort, og de skal gjøre ting litt frekkere, sa hun om sine nye medarbeidere: Niklas Baarli, som «har et sladregen han bare elsker», og Marte Bratsberg, som «elsker alt av kjendiser, særlig reality».

Serier blir det flust av på TV 2 utover høsten, og nå er turen blant annet kommet til Sven Nordin å spille farfar. TV 2 lover at «Farfar» er familieunderholdning med feelgood, varme og gjenkjennelige situasjoner, der han flytter inn hos sønnen, spilt av Ole Christoffer Ertvaag, kona (Janne Formoe) og deres barn.

– Morsomt, rørende, søtt, og fører kanskje til en tåre i øyekroken, lover Nordin – som spiller farfaren som får utdelt et sett husregler han ifølge klippene later til å bryte hver eneste en av.