Nye regler: Ulrich må hive seg rundt og kjøpe bord til 200 mennesker

- Jeg tenkte at her kommer enda en regel som påfører veldig mange ekstra kostnader. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det må være sånn, sier daglig leder Ulrich Bang Sørensen ved Byscenen.

Sørensen sikter til innstrammingen som kom tirsdag denne uka. Regjeringen innfører krav om bordservering av alkohol på arrangementer - det samme kravet som allerede gjelder for serveringssteder.

Det byr på nye utfordringer for en konsertscene med stående publikum.

- Vi hadde et system som har funka veldig fint, med servering fra tre barer for 200 mennesker. Køsystemet sikret en meter avstand hele veien. Vi har ikke fått noen anmerkninger fra vektere som har kontrollert konsertene, og så kommer dette, sier en oppgitt Bang Sørensen.

Må kjøpe bord til 200 personer

Noen går på konsert i grupper, andre kommer aleine. Alle må ha bord å stå ved - men hvor mange bord blir det, da?

- Vi har ikke nok bord som skal til, og må kjøpe nye. Nå jobber vi på spreng for å finne ut av hvor mange bord vi må ha inn, det er en utfordring å ha bord til alle.

I tillegg sier den daglige lederen at de må skaffe et digitalt system for bestilling av drikke, slik som mange restauranter i byen også har startet med.

- Før dette har vi kanskje gått i null, men med alt dette.. Noe må gjøres.

Nå har restauranten pusset opp for første gang på ti år - Vi merket at det ikke var like mange her som under gjenåpning i fjor, noe som ikke er så rart med tanke på den tiden vi er i, påpeker prosjektlederen for renoveringen.

- Kan miste mange av byens scener

Byscenens daglige leder har medfølelse med sine kolleger med mindre scener i byen.

- De har ikke mulighet til å kjøre konserter. Artistene må få betalt, og uten plass til 200 går det ikke. Skuret, Lokal bar, Tyven - det blir slett ikke penger i det for dem. Det er viktig å tenke framover. Alle oppkommende band som kommer nå, har ingen scene å spille på.

- Spørsmålet er om scenene i byen kommer til å bestå, påpeker han.

Onsdag formiddag ble det klart at regjeringen setter av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på et pressemøte om ordningene for kultursektoren utover høsten.