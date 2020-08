Kiefer Sutherland åpen for mer «24»

Sutherland spiller hovedrollen som agent Jack Bauer i serien som rullet og gikk i åtte sesonger fra 2001 til 2010.

– Døren står alltid på gløtt for «24» dersom noen har en tilstrekkelig god idé, sier han til Forbes.

Han er åpen for både spillefilm og TV-serie, legger han til, og utdyper:

– Dersom noen klekker ut en god historie som kan fortelles på to timer, da lager vi en film. Men dersom noen pønsker ut en fortelling som holder for 24 timer, da går vi for TV.

I 2014 kom spesialsesongen «24»: Live Another Day».