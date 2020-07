Særlig én gruppe begynner å bli mettet på digitale kulturopplevelser

Det er særlig de unge som savner en normal, fysisk hverdag. Ifølge en ny undersøkelse er det særlig denne aldersgruppen som ikke ser på digitale løsninger som en måte å få kunst og kultur inn i livene sine på.

– Halve poenget med å dra på konsert eller andre kulturarrangement er for mange opplevelsen, stemningen og det sosiale. Dette kan ikke sammenliknes med opplevelsen man får av å streame eksempelvis en konsert hjemme, sier seniorrådgiver Nora Clausen i en kommentar til undersøkelsen.

Sommersalget av is er større enn i fjor Nordmenn har kost seg med is i sommermånedene, og årets salg slår fjoråret. Både Hennig-Olsen og Diplom-Is melder om vekst.

Den ble gjennomført av Opinion for Norsk koronamonitor, som spurte 4.523 nordmenn om deltagelse på digitale kulturopplevelser og i hvilken grad man betaler for disse. Konklusjonen? At digitalt kulturliv er for nedadgående.

– Koronakrisen har rammet kulturlivet hardt, og festivalsommeren og en rekke arrangementer er avlyst. Likevel tyder stadig mindre på at digitale kulturopplevelser tar av den grunn, sier Clausen, og påpeker:

– Det sies at kriser innebærer innovasjon og nytenkning, men om pandemien bidrar til dette i kulturlivet, er langt ifra noen selvfølge.

Bekymret for smitteoppblomstring under fadderukene FHI-overlege Preben Aavitsland er urolig for at smitten skal øke når studentene skal bli kjent med hverandre under fadderukene