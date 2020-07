Kygo slipper ny låt sammen med internasjonal artist

Det var VG som først omtalte saken.

I Twitter-meldingen skriver Kygo at han er henrykt over å få lov til å samarbeide med den amerikanske artisten. Kygo selv antyder i et vedlagt bilde at det er snakk om en remiks av den tidligere monsterhiten «What's love got to do with it».

– «What’s love got to do with it» er en av mine favorittlåter gjennom tidene, og det føles uvirkelig å få muligheten til å jobbe med en så legendarisk artist. Kan ikke vente til dere alle får høre det, skriver han.