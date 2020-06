NRK melder om sterk dramahøst

– Det står bra til i NRK-leiren om dagen. Det er klart at vi fikk en stor utfordring med å lage egenprodusert innhold denne våren, men nå er vi klare for høsten, sier Thor Gjermund Eriksen til NTB. Han understreker at NRK aldri har stått overfor så sterk internasjonal konkurranse og legger til at han ser at det er viktigere enn noensinne å satse på norsk kvalitetsinnhold.

– Koronasituasjonen har bare gjort enda flere oppmerksomme på strømmetjenestene, og Netflix fikk et sted mellom 15–20 millioner nye abonnenter under nedstengningen. De har også varslet at de har noe slikt som 90 nye titler på menyen til høsten, og samtidig kommer det nye strømmetjenester – som Disney+.

– Folks strømmevaner og strømmekunnskap har bare økt på i koronatiden, og det gjør at vi må gå høsten skjerpet i møte. Klarer vi ikke levere kvalitet i verdensklasse, så gjør vi ikke jobben vår, fortsetter Eriksen, og skyter inn:

– Men vi har en fordel på hjemmebane ved at vi kan beskrive det nære og hjemlige på en helt unik måte. Som tilfellet var med «22. juli»-serien kan vi være med på å skrive videre på vår felles historie.

Gleder seg til Märtha-serien

Selv gleder kringkastingssjefen seg stort til den store NRK-dramasatsingen «Atlantic Crossing». Den var opprinnelig satt opp med premiere i 2021, men nå er det klart at den blir å se allerede til høsten.

– Jeg er stor fan av historiske dramaserier, og denne har jeg virkelig tro på, sier han om serien der vi følger kronprinsesse Märtha (Sofia Helin) til USA under 2. verdenskrig. Mens ektemannen, kronprins Olav (Tobias Santelmann) kjemper for de allierte fra Storbritannia, flykter kronprinsesse Märtha til USA med deres tre barn. Her får hun et nært forhold til president Franklin D. Roosevelt (Kyle MacLachlan) og hans hustru Eleanor (Harriet Harris), heter det om handlingen.

Han mener videre at unge seere har mye å glede seg til, blant annet humordramaet «Norsk-ish», som handler om å stå mellom to kulturer.

Familiehumor og familiekonkurranse

Og mens vi er inne på humor: Vi må vente litt på ny sesong av «Side om side», men inn kommer «Familien Lykke»: En situasjonskomedie med blant andre Kristine Riis i rollen som Randi, mamma og familiens anker.

Det rykende ferske TV-konseptet «Familiens ære» går inn i gullrekka på fredager i høst og ledes av Kjetil André Aamodt. Her skal seks idrettsfamilier utfordre hverandre.

Et annet høydepunkt Eriksen melder om er at NRKs egen «BlimE-dans» skal ut i verden.

– Dette fenomenet har såpass mange andre kringkastere rundt om i Europa lagt merke til at det nå blir BlimE-feber i hele Europa til høsten, melder han om vennskapskampanjen som fyller ti år i år.

Av andre høydepunkt nevner han flere dokumentarer:

– Vi får komme tett på Karsten Warholm i en nyprodusert dokumentarserie, og så skal vi ut på tur med Lars Monsen igjen. Og sist, men ikke minst: Thomas Seltzer drar til USA for å ta pulsen på land og folk foran presidentvalget i USA i november 2020.

Imøtegår nyhetsbehovet

Kringkastingssjefen gleder seg også til en ny krimserie, kalt «Livstid» – tidligere beskrevet som en serie som fornyer sjangeren der den kombinerer humor og krim.

Han ber oss videre merke oss den store dokumentarsatsingen «Helvete», fra NRK-journalistene Håvard Bråthen og Thomas Allkär. De har dypdykket i norsk black metal-historie, en historie som er dramatisk og kanskje lite kjent her hjemme med tanke på hvor stor norsk black metal er ute, mener Eriksen.

Nyhetssatsingen til NRK har vært massiv i koronatiden. Om den vil bli like stor til høsten, vet ikke Eriksen.

– Behovet for journalistikk og informasjon var enormt i starten, også hos unge seere. «Supernytt» gjorde et stort seer-hopp – og «NKR Svarer»-programmet mottok titusenvis av spørsmål.

– Det er vanskelig å si hvordan trøkket blir til høsten, men vi følger situasjonen og utviklingen og lager de sendingene som trengs for å imøtegå behovet.

