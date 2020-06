Demi Moore på plass i pandemi-thriller

Ved regiroret står Adam Mason, som har skrevet manuset sammen med Simon Boyes, melder Hollywood Reporter.

Handlingen er satt to år fram i tid under en pandemi-lockdown, og her får vi følge et motorsykkelbud med en merkelig immunitet, og Sara – en ung artist.

Netflix kommer med etterlengtet endring Omsider kan du få rydda litt opp i serietittinga di.

Ifølge onsdagens kunngjøring må helten, for å få være sammen med den han elsker, gå imot lover, noe som kan koste ham livet, storstilt overvåking og en mektig familie med en matriark (Piper Griffin, spilt av Moore) i spissen.

Etter planen skal produksjonen i gang i Los Angeles i juli.

Filmen er en av de første store produksjonene som går i gang etter at filmbransjen i USA stengte ned. Innspillingen vil følge strenge smittevern-restriksjoner og vil ta i bruk innovativ teknikk slik at skuespillere eksempelvis ikke trenger å være i samme rom, melder Deadline.