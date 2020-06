«Sopranos»-skaper avslørte at Sopranos døde

«Sopranos», skapt av David Chase, regnes som en banebrytende serie der den kombinerer krim og drama. Serien rullet og gikk på HBO fra 1999 til 2007, med 86 episoder fordelt på seks sesonger.

Etter den aller siste episoden, «Made in America», satt fansen igjen med flere spørsmål enn svar når det gjaldt Tony og familiens skjebne. Han satt med familien og skulle spise på Holsten's Diner etter en krig mellom mafiafamiliene i New Jersey og New York. Samtidig lusker flere mistenkelige figurer rundt, og idet datteren kommer inn døra, blir skjermen svart og serien er slutt.

I et intervju med New York Post blir Chase spurt om å spesifisere en tidligere uttalelse, og refererer da til scenen fra Holsten's diner mens han snakker om hvordan han fremdeles egentlig hadde flere ideer til videre historier, nok til to år, som aldri ble noe av: – Jeg tror vi hadde den dødsscenen rundt to år før slutten … men fullførte ikke, sa Chase.

Medforfatter Matt Zoller Seitz la umiddelbart merke til blunderen og avbrøt ham: – Du innser selvfølgelig at du akkurat refererte til det som en dødsscene?

Da blemma gikk opp for ham, slapp Chase noen gloser som ikke egner seg på trykk.

Se sistescenen her: