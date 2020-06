The Weeknd oppfordrer plateselskaper og strømmetjenester til å gi penger til Black Lives Matter

Den canadiskfødte artisten donerte selv penger tidligere denne uken.

Han la ut kvitteringene i sosiale medier som viser at Black Lives Matter fikk 200 000 dollar, Know Your Rights Camp – startet av fotballstjernen Colin Kaepernick – fikk 200 000 dollar, mens National Bail Out, som besørger kausjon for svarte mødre og omsorgspersoner, fikk 100 000 dollar.

– Jeg ga i går og jeg oppfordrer dere til å gå stort og offentlig med deres bidrag denne uken. Det vil bety svært mye for meg og vårt samfunn om dere blir med på dette, skrev han i et innlegg på Instagram der han la ut logoene til plateselskaper som Sony, Universal og Warner og strømmetjenestene Spotify og Apple til å donere penger til bevegelsen.

Musikkbransjen sto tidligere denne uken for Blackout Tuesday, der all aktivitet skulle settes på pause som en støtteerklæring.

Tiltaket fikk støtte av de tre store plateselskapene, så vel som en hærskare mindre selskaper, artister og bransjefolk, men har i etterkant høstet kritikk blant annet for å ha blokkert en viktig kanal for aktivistene gjennom å bruke hashtagen #BlackLivesMatter, rapporterer Variety.

En som allerede har ytet sitt bidrag er Netflix-sjef Reed Hastings, som donerte én million dollar til organisasjonen og tankesmien Center for Policing Equity, som jobber mot rasistiske fordommer innen amerikansk politi gjennom å bruke datateknologi. Også YouTube har donert samme beløp.

– Flott organisasjon som har jobbet med dette omfattende problemet i et tiår, sier Hastings ifølge Variety.