Gjenopptar innspillingen av «Mission: Impossible 7»

Filmstjernen Tom Cruise og hans kolleger ble i februar tvunget til å avbryte innspillingen av den sjuende filmen i serien. Teamet befant seg i Venezia da koronaepidemien rammet Italia, hvilket ledet til at filmselskapet Paramount besluttet å avbryte.

Produksjonen, som dermed har ligget nede siden i vår, skal gjenopptas til høsten. Det sier Tommy Gormley, som er regiassistent på «Mission: Impossible 7», melder Variety.

– Vi håper å kunne gjenoppta innspillingen i september og at vi da kan spille inn scener i alle de landene vi har planlagt å besøke. En stor del av filmen håper vi å kunne spille inn i Storbritannia, så vel utendørs som i studentmiljø, fortalte Gormley da han gjestet BBC Radio 4 sitt program, «Today».

Her uttalte han videre at han er overbevist om at produksjonen vil klare å holde tidsplanen og at innspillingen vil pågå fram til mai 2021.

«Mission: Impossible 7» er bare en av mange storfilmer som er påvirket av koronaepidemien – hvilket har fått store konsekvenser for filmindustrien.