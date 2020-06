Hollywood foreslår retningslinjer for å ta opp igjen produksjonen

Retningslinjene er utarbeidet av representanter fra giganter som Disney, Netflix og Warner Bros, så vel som fagforeningene for skuespillere, regissører og produksjonsarbeidere, skriver Reuters.

Forslaget sendes over til guvernørene i California og New York, som er to av de viktigste knutepunktene for film- og TV-produksjon i USA. Innspillinger ble satt på vent verden over i mars for å forhindre spredningen av koronaviruset.

Innsatsgruppen foreslår at crewet skal testes jevnlig, og at alle daglig skal sjekkes for symptomer gjennom temperaturmålinger eller andre metoder.

Crew vil bli bedt om å bruke beskyttelsesmasker. Skuespillerne vil imidlertid slippe å bruke masker eller annet beskyttelsesutstyr under innspilling. De vil oppfordres til å redusere antall scener med nærkontakt til færrest mulige, eller bruke spesialeffekter.

TV-serier vil oppfordres til å ikke spille inn foran publikum.

Tirsdag skal det av myndighetene i Los Angeles fylke diskuteres hvilke krav som må oppfylles for å gjenoppta produksjonen.