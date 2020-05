Virkelighetens «Fluenes herre» blir Hollywood-film

Dramaet utspilte seg i 1965 da et knippe tenåringer var lei av skolen og «lånte» en båt for å dra ut på eventyr. Guttene fra øyriket Tonga ble vel ute på havet overrasket av uvær, og etter en åtte dager lang kamp karet de seg i land på øya Ata, sør i Stillehavet. I 15 måneder overlevde de på regnvann, fisk, bananer, kokosnøtter og høner. Hønebestanden hadde overlevd etter at en bosetting forlot øya for hundre år siden.

Til slutt ble guttene oppdaget av den australske sjøkapteinen Peter Warner som fikk dem om bord i sitt fartøy. Etter en legesjekk ble det fastslått at de seks guttene hadde klart seg bemerkelsesverdig bra. Til og med den ene guttens beinbrudd hadde leget seg helt etter boka. For guttenes familier, som hadde holdt minneseremonier for ungdommene, var deres tilbakekomst intet mindre enn som et mirakel.

Hemmeligheten bak guttenes overlevelse var samarbeid, altså det motsatte av det som skjer i William Goldings romanklassiker «Fluenes herre» fra 1954.

Fortellingen om guttene som overlevde på den steinete vulkanøya Ata er ikke veldig kjent, men i en fersk artikkel i The Guardian er historien omtalt på ny. Det er en nederlandsk historiker ved navn av Rutger Bregman som skriver om guttene – noe han også har gjort i en bok, kalt «Humankind: A Hopeful History».

Og nå har produksjonsselskapet New Regency (selskapet bak filmene «The Revenant» og «12 Years a Slave») kastet seg på – og kjøpt filmrettighetene, bekrefter Rutger Bregman på Twitter.

Også en dokumentarfilm om guttene har sett dagens lys. Den spanske eventyreren Alvaro Cerezo tok i 2015 med seg en av de overlevende guttene, Kolo Fekitoa, tilbake til øya Ata. I ti døgn levde de slik guttene hadde gjort på 1960-tallet.