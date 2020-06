Planlegger «Sonic the Hedgehog»-oppfølger

Paramount Pictures og Sega Sammy, som eier videospillet filmen er basert på, opplyste torsdag at utviklingsarbeidet er i gang med film nummer to.

Det blir med samme gjeng bak: Jeff Fowler på regi mens Pat Casey og Josh Miller skriver manus. Ifølge Variety er filmen på et så tidlig stadium at man ikke har avgjort rollebesetning eller når innspillingen vil begynne.

I første film ut spilte Jim Carrey det raske, blå, utenomjordiske pinnsvinets erkefiende doktor Robotnik – men det er altså ikke klart om han vil vende tilbake til runde to.

«Sonic the Hedgehog» hadde premiere i februar i USA, der den kan notere seg for tidenes premierehelg for en film basert på et videospill. Den ble sluppet tidlig til hjemmebruk etterhvert som kinoene stengte på grunn av koronapandemien.

«Ringenes herre»-gjengen med digital gjenforening Hele gjengen fra «Ringenes Herre»-trilogien skal møtes igjen – på tidsriktig digitalt vis.

I Norge er familiefilmen sett av nær 96.000 etter premieren 14. februar. Den sto på programmet da Ringen kino åpnet igjen i mai etter koronastengningen, og har også vært vist på drive-in-kino i Bergen.