Lady Gaga om ny låt: – Skal vi gråte, skal vi gråte sammen, men vi skal danse mens vi gjør det

«Rain On Me» bruker popmusikk til å formidle «et kraftgivende budskap om å holde ut og stå på gjennom motgang og finne helbredelse og skjønnhet i smerte, hjertesorg og livet selv», heter det om singelen – som også blir å finne på Gagas nye album «Chromatica» som slippes 29. mai.

Blant annet synger de to postjernene: «I’ll never be troubled/At least I’m alive/Rain on me, rain, rain/Rain on me».

Til Apple Musics Zane Lowe har Lady Gaga sagt dette om den yngre samarbeidspartneren, som har hatt noen tøffe tak blant annet i kjølvannet av Manchester-terrorangrepet og ekskjæresten Mac Millers overdose.

– Hun var så vidunderlig. Jeg ba henne glemme alt og bare synge, sier Gaga – som danset på den andre siden av studiovinduet mens Ariana Grande sang inn sin del av «Rain On Me». For Lady Gaga tror på å danse seg gjennom sorg.

– Skal vi gråte, skal vi gråte sammen, men vi skal danse mens vi gjør det, lyder det fra popikonet på Twitter.

Ariana Grande svarer med å hylle Lady Gaga, som hun sier «kjenner smerte på samme måte som jeg gjør». Da de to møttes innså Grande ifølge et Instagram -innlegg:

– Hun gråt like mye som jeg gjorde, drakk like mye vin som jeg gjorde, spiste like mye pasta som jeg gjorde, og hadde et hjerte som var større enn hele kroppen hennes.

Grande sier videre at Lady Gaga øyeblikkelig «føltes som en søster for meg».

– Sammen uttrykte vi hvor vakkert og helbredende det er å gråte. Jeg håper dette får dere alle til å føle dere like løftet som vi gjorde, skriver Ariana Grande om «Rain On Me», som får følge av en musikkvideo denne helgen.

Grande avsluttet med en kjærlighetserklæring til Lady Gaga, som hun kaller for «en superkvinne».