Den nye «Hunger Games»-boken er her - planlegger også film

Boken fordyper seg i bokseriens skurk, president Snow.

Suzanne Collins skrev den dystopiske bokserien «Hunger Games» som en trilogi. Den er filmatisert med Jennifer Lawrence i rollen som heltinnen Katniss – en ung kvinne som går i spissen for et opprør i landet Panem.

Den nye boken i serien utspiller seg før handlingen i de andre bøkene, og den forteller om hvordan den sjarmerende unge studenten Coriolanus Snow utvikler seg til å bli en fæl tyrann.

Bøkene og filmene om ungdommene som kjemper for livet i ren gladiatorstil er blitt et verdensomspennende fenomen. Også her hjemme er «Dødslekene»-bøkene svært populære – med et opplag på 250.000 bøker, melder Gyldendal.

Den nye boken har på norsk fått tittelen «En ballade om sangfugler og slanger», og eboken ble lansert tirsdag. Papirboka kommer for salg 29. mai.

«Planene for en filmatisering av den nye boken er allerede godt i gang, men enn så lenge er det ikke annonsert noen skuespillere», skriver Dagsavisen.