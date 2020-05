Disneyoptimisme foran «Mulan» i sommer

Men nå begynner det kanskje å røre litt på seg, og Disney-sjefen Bob Chapek sier i et intervju med CNBC – som Deadline har plukket opp, at han ser optimistisk på en «Mulan»-premiere 24. juli. Han tror også at kinopublikum gradvis vil vende tilbake til kinoene så fort dørene åpner.

Ta testen: Hvor mye ligner du på Joe Exotic? Er du mer som Carole Baskin, 200 kattedyr unna, så godt som tigergutt eller Joe sin ukjente tvilling?

I samme intervju sier han også at ingen «The Mandalorian»-fans trenger å uroe seg, sesong to av Star Wars-serien er nesten ferdigstilt – og kommer til å slippes på Disney Plus som planlagt, i oktober.