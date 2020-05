Katy Perry bekrefter at et femte album er på vei

Det bekrefter hun i løpet av en strømmet samtale på Facebook, skriver NME.

– Jeg må definitivt fortsette å være kreativ. Jeg kommer med et album i år, karantene eller ei, for vi kan ikke la et koronavirus hindre oss i å danse, selv om det må bli hjemme vi danser, sier hun.

Den første singelen som er på vei heter «Daisy» og slippes 15. mai. Om denne sier Perry:

– Det er en sang om det som alle har drømt om, om alt det dere vil oppnå i livet.

På privaten er det nok mer enn musikk som opptar Katy Perry og forloveden Orlando Bloom for tiden. Stjerneparet venter barn sammen til sommeren, og på Instagram har de røpet at det er en jente som er på vei.