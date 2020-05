Flere nordmenn betaler for å strømme musikk i koronatiden

Det går frem av The Polaris Nordic Digital Music Survey 2020, som er en stor, nordisk undersøkelse om digital musikkbruk utført for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene norske Tono, danske Koda og finske Teosto.

– Det har blitt spekulert i bransjen både i Norge og internasjonalt om hvordan korona-situasjonen har påvirket musikklytting på strømmetjenester. Nå har vi svaret. Vi ser en svak oppgang i musikklytting, og vi er glade for å melde at det faktisk er flere som betaler for et musikkabonnement enn det var før pandemien, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Swift og Eilish på global bestselgertopp i en platebransje som øker inntektene for femte år på rad Taylor Swift og Billie Eilish hadde to av verdens mest solgte album ifjor i en platebransje som for en gangs skyld nådde 20 milliarder dollar i omsetning - for første gang siden 2005.

Ifølge Tonos pressemelding viser tall fra april blant annet at 58 prosent betaler for en musikktjeneste, noe som er en økning på to prosent fra årsskiftet. Nordmenn bruker i gjennomsnitt 3,6 timer per dag på å strømme musikk – noe som er mest av alle landene i Norden.

– Det vi ser er at betalingsvilligheten går opp signifikant i de aldersgruppene som fra før hadde flest brukere av betalte musikktjenester, men det er også oppgang generelt, sier Martinsen, og viser til at det særlig er aldersgruppen 18–29 som har tatt fram betalingskortet.

Men også flere nordmenn i alderen 30–39 år og over 50 år har i større grad betalt for strømmetjenester etter at pandemien startet, rapporterer Tono.