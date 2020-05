Swift og Eilish på global bestselgertopp i en platebransje som øker inntektene for femte år på rad

BBC melder at det er strømmetjenester som Spotify og Apple Music som driver suksessen, og som står for mer enn halvparten – 56,1 prosent – av all inntekten.

Billie Eilish hadde ifølge de globale tallene fra IFPI verdens mestselgende singel med «Bad Guy», mens det japanske boybandet Arashi sto for årets bestselger på albumfronten med greatest hits-samlingen i anledning 20-årsjubileet.

Med et salg på 3,3 millioner eksemplarer verden over danket Arashi dermed ut Taylor Swift og hennes nyeste plate «Lover» – som solgte 3,2 millioner skiver.

For femte år på rad opplever musikkbransjen en inntektsøkning, som i 2019 var på 8,2 prosent, skriver BBC.

Også norske IFPI er klar med sin 2019-rapport, som viser at det ble omsatt innspilt musikk for 812 millioner kroner i 2019, en økning på hele 9,6 prosent sammenlignet med året før. Strømming omsatte for 734 millioner, og har nå en markedsandel på 90 prosent, ifølge pressemeldingen.

– Den økningen vi ser i totalsalg har vi ikke sett på fem år. Det totale salget av innspilt musikk i Norge er nå på nivåer vi kun har sett i en ren fysisk musikkverden, altså før de første digitale tjenestene ble introdusert for ganske nøyaktig 15 år siden, sier IFPI-direktør Marte Thorsby.

– Norskandelen på strømming går også ørlite opp, vi skulle gjerne sett mer, men det er i hvert fall en positiv tendens. Å øke norskandelen er et hovedfokus for IFPI Norge og IFPIs selskaper, sier hun.