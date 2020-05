Skal lage feelgood-film med Take Thats gamle hitlåter – og kanskje en ny

Det loves gjenhør med låter som «Patience», «Back For Good», «A Million Love Songs», «Shine», «Relight My Fire» og «Could It Be Magic». Ifølge Deadline kan det også bli aktuelt at det britiske boybandet skal spille inn en nyskrevet sang til filmen, som er bygget på den britiske musikalen «The Band».

Take That er for tiden en trio, men var oppe i fem medlemmer i glansdagene – med ikke minst Robbie Williams om bord.

– De er veldig involvert og begeistret over tanken på filmen, sier «Greatest Days»-produsent Danny Perkins.

Handlingen er viet fem 16 år gamle skolejenter fra England anno 1992, som er helt besatt av et fiktivt boyband. Deretter hopper man fremover i tid for å se hvordan jentenes liv ble, flere tiår senere.

– Vi håper at dette er hva folk ønsker å se på den andre siden av pandemien. Det handler om mennesker som samles, det er nostalgi, det handler om musikken som du elsker når du er 15, og det å være i kontakt med ditt eget tenårings-jeg. Det er en feelgood-film som vi håper vil glede publikum, sier Perkins og minner om at «Mamma Mia!» ble sluppet rett etter finanskrisen.

– Vi håper denne vil ha samme oppløftende effekt.

«Greatest Days»-innspillingen går forhåpentligvis i gang mot slutten av året.