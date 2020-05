Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

I helga slo kultur- og likestillingsminister Abid Raja inn den siste spikeren i kista.

På en pressekonferanse lørdag opplyste han at kultur- og idrettsarrangement med over 500 deltakere blir forbudt frem til 1. september.

Festivalsommeren er over før den i det hele tatt hadde begynt.

Her i Trøndelag betyr det at det blir ingen Pstereo- eller Festningenfestival i 2020, og det kan se ut til at Rammstein-konsertene i Granåsen kan bli flyttet til neste år.

2020 skulle bli et spesielt år for trønderbedriften. Nå ryker sesongen Daglig leder i Hugos tivoli, Ida Kristin Johansen (28), frykter at hele bransjen dør etter at regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte har satt en stopper for tivolisesongen.

Flytter på pengene

Alle skjønner at festivalene taper penger grunn av avlyste arrangementer, men hvorfor er situasjonen så kritisk?

Har ikke festivalene krav på refusjon for varer og tjenester som ikke blir levert, på lik linje som forbrukere har rett til å få pengene tilbake for billetten til et avlyst arrangement?

Jo, men regnestykket er litt mer komplisert enn som så.

– Planleggingsfasen starter et år i forveien. Årets utgave begynte vi å planlegge allerede våren 2019, forklarer festivalsjef i Utopia i Stavanger, Espen Yung Svendsen.

Dette betyr to parallelle kostnadsløp. Mesteparten av utgiftene går til festivalen som arrangeres samme år, samtidig som det brukes penger på å planlegge neste års happening.

Det flyttes på penger for å få regnestykket til å gå opp. En sponsorpakke kan for eksempel dekke deler av en artistregning, at de ansatte får lønn og at husleia blir betalt.

Festivalene er som regel nødt til å bruke mer penger enn de tjener. Planen er å få alt - og gjerne mer - tilbake i løpet av to sommerdager.

Men når festivalen ikke blir noe av, mangler det en god slump penger for å få regnestykket til å gå opp.

Slik blir regnestykket

Utopia har et budsjett på nærmere 16 millioner kroner. Ifølge festivalsjefen fordeler utgifter og inntekter seg slik:

Inntekter:

Billettsalg, 65 prosent.

Sponsorer, 30 prosent.

Støtte, 5 prosent.

Utgifter:

Artister, 50 prosent.

Infrastruktur, 25 prosent.

Drift, 25 prosent.

– Artistene kommer jo ikke. Hva skjer med disse pengene?

– Her slår force majeure inn. Dette betyr at dersom artistene er booket før det skjer noe uforutsett som vi ikke har kontroll over - i dette tilfellet en pandemi - har vi rett til å få pengene igjen, sier Svendsen.

Økonomitips for studenter: Rose Marie (21) vippset hele studiestøtten til mamma I løpet av én uke fikk studenter over hele landet stipend og lån for resten av semesteret. Redd for å gå på en smell? Her er noen gode tips!

Et lite plaster på såret, men ikke nok til å stoppe blødningen.

De mest innbringende månedene for Utopia er perioden mai til august. Svendsen opplyser at festivalen får 70 prosent av inntektene sine i løpet av disse fire månedene.

Den mest innbringende posten er billettinntekter. Inntekter Utopia festivalen nå må se langt etter og attpåtil refundere dersom kundene krever det. Sponsorinntekter som ikke er landet faller bort.

Når du da i tillegg har forskuddsbetalt løpende utgifter og regninger til underleverandører i god tro om å få pengene igjen senere på sommeren, sier det seg selv at røde tall vil vise seg på bunnlinja.

– Å drive festival er som å løpe intervaller. Du jobber hele tiden for å hente inn utgiftene, men nå kan vi ikke hente inn noe som helst. Det er brutalt, sier Svendsen.

Krever kompensasjon

Norske Konsertarrangører har 420 medlemmer, 160 av disse er musikkfestivaler spredt over hele landet.

Mandag sendte organisasjonen et brev til Kulturdepartementet hvor det står at det haster å få på plass nye krisetiltak for kunst- og kultursektoren.

– Når myndighetene pålegger oss å stenge, så forventer vi også at myndighetene holder oss flytende, sier daglig leder Tone Østerdal.

Hun mener festivalene må nevnes i samme åndedrag som fornøyelsesparker og skisentre: En sesongbasert virksomhet som har krav på kompensasjon.

– Dette er nødvendig for at festivalene skal få dekket utgiftene som de har gjennom hele året, sier Østerdal.

– Hvordan blir festivalsommeren 2021?

– Jeg håper virkelig vi får en normal festivalsesong neste år, men det er vanskelig å si. Alt avhenger av hvordan vi håndterer viruset og hvordan kompensasjonsordningen blir. Akkurat nå vet vi ikke når festivalene kan begynne å tjene penger igjen, sier hun.