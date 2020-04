Den nye «Hunger Games»-boken skal bli film

Den nye filmen skal bygge på den kommende boken «En ballade om sangfugler og slanger» av Suzanne Collins. Regissør blir Francis Lawrence, som også sto bak «Hunger Games»-filmene «Catching Fire» og den todelte finalen «Mockingjay».

«Westworld» åpner portene igjen – fjerde sesong bekreftet Det kommer noen gladnyheter også – midt i alt det nedstengte. Robotmoroa i «Westworld» fortsetter i en fjerde sesong.

Manusforfatteren Michael Arndt og produsenten Nina Jacobson som er hyret inn har også godt med erfaring fra «Hunger Games»-filmserien.

Noen skuespillere er så langt ikke offentliggjort, skriver Hollywood Reporter.

Collins' nye bok blir utgitt i mai og tar oss med 64 år før Katniss Everdeens revolt. I stedet følger vi den 18-årige Coriolanus Snow (karakteren som Donald Sutherland gestalter i originalfilmserien) gjennom en periode som kalles «de mørke dagene», der landet kjemper for å komme seg på fote etter en ødeleggende krig.

De fire tidligere filmene sto globalt for et beløp som tilsvarer nærmere 32 milliarder kroner til billettlukene. Bøkene er solgt i over 100 millioner eksemplarer og er oversatt til 52 språk.