Kald mottakelse av Hollywood-versjon av prisbelønt film

Flere ikke akkurat begeistrede anmeldelser har dukket opp i kjølvannet av at filmen, som baserer seg på Ruben Östlunds «Turist» fra 2014, har fått premiere.

Den engelskspråklige versjonen har nemlig fått vise seg fram under filmfestivalen Sundance, og ifølge Hollywood Reporter lider dramakomedien blant annet under en lite overbevisende Will Ferrell.

Margot Robbie om hvorfor Jokeren måtte ut I et nytt intervju forklarer Margot Robbie hvorfor Jokeren ikke figurerer i filmen «Birds of Prey. And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn».

Dessuten mener filmbransjebladets anmelder at samtlige komposisjoner fremstår merkelig klønete. Det heter videre at det beste som kan sies om den nye filmen, er at den kanskje kan vekke nysgjerrighet rundt originalen.

The Guardians kritiker mener på sin side at «Downhill» ikke lever opp til forventningene som tross alt bygges opp når de svært så meritterte skuespillerne Julia Louis-Dreyfus og Will Ferrell bekler hovedrollene – og manus-esset Jesse Armstrong er med.

«Game of Thrones»-forfatteren hinter om en annerledes slutt enn i TV-serien – Folk kjenner én slutt – men ikke slutten, sier «Game of Thrones»-forfatter George R.R. Martin i et nytt intervju, som tolkes til å tro at han hinter om at bokserien slutter annerledes enn TV-serien.

Indiewires filmanmelder mener på sin side at «Julia Louis-Dreyfus lyser opp en ellers unødvendig og ujevn nyinnspilling».

The Wrap s skribent konkluderer i lignende ordelag, og mener nyinnspillingen, som har regi av Nat Faxon og Jim Rash, kommer til kort sammenlignet med originalen.