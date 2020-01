Er dette mannen som skal spille Bob Dylan?

Det skal bli film om livet til det ikoniske musikkfenomenet fra USA, og det heteste tipset til hvem som skal spille Dylan er altså Timothée Chalamet, melder Deadline.

Timothée Chalamet fikk et stort gjennombrudd med den sterke rolleprestasjonen i «Call Me By Your Name» (2017).

Filmen om Dylan skal regisseres av en mann som også tidligere har dykket ned i en musikklegendes liv, nemlig James Mangold. Han har tidligere laget film om Johnny Cash med Joaquin Phoenix i hovedrollen («Walk The Line», 2005).

Dylan-filmen, som så langt ikke har fått noen tittel, skal skildre Bob Dylans unge år, og tiden da han byttet musikkstil fra amerikansk folkemusikk til rock. Bob Dylan skal selv være involvert i filmprosjektet.