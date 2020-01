Sterkt musikalfilmår i vente – med både West Side Story, Aretha, Céline Dion og Bernstein

For kassasuksesser som «The Greatest Showman» (2017), Queen-feiringen «Bohemian Rhapsody» (2018) og årets Elton-film «Rocketman» gjør ifølge BBC sitt til at det kommer en rekke bidrag i tiden fremover.

«West Side Story» får riktignok ikke premiere før i desember 2020. Dette er Steven Spielbergs nye adapsjon av musikalen fra 1957 som ble film i 1961. Rita Moreno (88), som vant birolle-Oscar for sin Anita-tolkning, er om bord hos Spielberg – som har valgt Ansel Elgort og Rachel Zegler som det Romeo og Julie-dømte paret Tony og Maria.

Også på vei – i august, ifølge Oprah Winfreys blad – er «Respect», viet souldronningen Aretha Franklin. Der spiller Jennifer Hudson hovedrollen, og har uttalt:

– Jeg bare håper jeg gjør henne stolt og yter henne rettferdighet.

Aretha Franklin gikk bort i august 2018, men rakk å håndplukke Hudson til rollen. Jennifer Hudson vant birolle-Oscar for innsatsen i en annen musikalfilm, «Dreamgirls», bygget rundt Motown og The Supremes-historien.

Og Bradley Cooper later til å hengi seg til musikalverdenen etter «A Star Is Born»-suksessen: Han regisserer og spiller i «Bernstein», som ifølge IMDb har 2020-premiere. For Cooper «vant» kappløpet med Jake Gyllenhaal om rettighetene til Leonard Bernsteins musikk fra arvingene – og har Spielberg inne blant produsentene.

Og Bernstein har som kjent skrevet musikken nettopp til «West Side Story».

Dion og Tom McRae

Men det er ikke bare avdøde, musikalske storheter som skal opp på kinolerretet: Céline Dion skal få sin livshistorie skildret i en franskspråklig film med arbeidstittelen «The Power of Love». Det er angivelig ikke en biografisk film, men en film «inspirert av» Céline Dion – som sammen med plateselskapet skal ha gitt sin godkjennelse, også til bruk av låter som «My Heart Will Go On».

Bak står regissøren og skuespilleren Valerie Lemercier, som også skal gestalte hovedrollekarakteren Aline Dieu, melder Emirates Women, mens IMDb kan bidra med at Dion-skildringen har fransk premiere i november.

Deadline meldte tidligere i høst at det blir filmadapsjon av Londons musikalsuksess «Everybody's Talking About Jamie» – om en 16-åring som trår frem som drag queen. Der er musikk og handling er skrevet av norgesvennen Tom McRae. Den når kinoene i oktober.

Lin-Manuel Miranda er produsent når Broadway-musikalen «In the Heights», som hadde premiere i 2005, omsider blir film. Det var han som komponerte musikken og skrev låttekstene og spilte i musikalen – og også har gitt seg selv rollen som Piragua Guy i filmen.

Musikken har allerede innbragt en Grammy for beste musikalalbum tilbake i 2008. Filmpremieren står i juni i USA – så får tiden vise om den finner veien hit.