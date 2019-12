«Exit»-skaperen: – Uvanlig med selvkritiske norske serier

Karlsen sier han tror årsaken til kjempesuksessen til serien, den mest sette i NRKs historie med 1,3 millioner seere i Norge, er at den er uvanlig selvkritisk. Nordmenn er ikke det ellers.

– Vi tenker på oss selv som skikkelige: Korrupsjon forekommer ikke, innsidehandel forekommer ikke, trafficking forekommer ikke og våre idrettsstjerner doper seg ikke. Så det var kanskje på tide å rive ned den norske selvgodheten, sier han.

Den siste tiden er det kommet flere filmer og serier som skildrer klasseskiller og rike mennesker, som tv-serien «Succession» og filmene «Joker» og «Hustlers».

– Jeg tror at det blir tydeligere og tydeligere at vi lever i et samfunn der det ikke fins like forutsetninger for alle mennesker. Den amerikanske drømmen er død for lenge siden, og det er ikke så mye bedre her. De fleste som har penger er født med penger, og de blir hele tiden rikere, sier Øystein Karlsen.

Akkurat nå er han i gang med manus til en ny sesong, selv uten at en kontrakt for produksjon er signert. Den andre sesongen skal handle om hvordan kvartetten fra serien har tjent sine formuer. Nøkkelord er i innsidehandel og skatteparadis.