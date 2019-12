Ny, norsk Netflix-satsing med nikk til «Love Actually» – og stjernelag om bord

– Jeg hadde ikke sett «Love Actually»! røper Broch, der hun sitter i blå julegenser med julenisse i reinsdyrslede og juletrær for å møte norsk presse på rekke og rad.

Den britiske julefilmklassikeren er nemlig yndlingsfilmen til hennes rollekarakter Johanne – den single sykepleieren som har 24 dager på seg å finne en kjæreste å presentere for familien når hun kommer hjem til jul.

Dermed får hun hjelp av venninnen Jørgunn, spilt av Gabrielle Leithaug, til å sortere mulige kjæresteemner, som er et variert utbud:

Mange nisser

Oddgeir Thune spiller «den romantiske legen», og Kingsford Siayor «den trofaste vennen», mens Ole Christoffer Ertvaag er «den intellektuelle». Mads Sjøgård Pettersen er «den sporty» – mens Bjørn Skagestad spiller «sugar daddy». Eksen er det Stian Blipp som gestalter.

– Det er mange nisser der ute, og da snakker vi ikke julenisser, sier «Hjem til jul»-regissør Per-Olav Sørensen, som mener menn må tåle slike karakteristikker, «for vi gjør mye rart».

At en godt voksen mann skal skildre et jenteunivers for dem rundt 30, svarer han slik på:

– Min jobb er å filme mennesker. Og så spør jeg Ida Elisa «hva ville Johanne gjort?".

Dobbelt først ute

For Per-Olav Sørensen har fått samme spørsmål før: Da han laget «Quicksand», filmatiseringen av Malin Persson Giolitos roman «Størst av alt» – der hovedpersonen er en tenåringsjente.

Også den serien var for Netflix. Dermed kan den norske regissøren notere seg at han har stått for både den første svenske og den første norske originalserien som strømmetjenesten står bak – etter en rekke NRK-storserier som «Halvbroren», «Kampen om tungtvannet» og «Nobel».

Nå slår Sørensen et slag for romantiske komedier. For det er akkurat dét «Hjem til jul» er.

– Det er sjelden vi i norsk filmbransje lager romantiske komedier. Når man først velger noe, så har slike filmer kanskje ikke nok kred?

Lage egen romkom

Det mener den drevne regissøren man bør gjøre noe med, sier han til NTB:

– Det lages fryktelig mange julefilmer for barn, så vel som parodier à la «Blodfjell», men lite av romantisk juleunderholdning for voksne. Det har vi importert voldsomt mye av fra USA og Storbritannia, men jeg tror vi er nødt for å dikte også våre egne slike historier.

Sørensen påpeker at en vellykket romantisk komedie ikke er av det letteste å lage.

– Det må være varmt, sårt, romantisk, morsomt og – ikke minst: Gjenkjennelig.

Sykepleierhelt

Derfor spurte han «30 damer på forhånd» om de kjente seg igjen i Johannes problemstilling – altså om det er et mas når du er 30 år og uten barn og kjæreste. Det bekreftet de visstnok.

I tillegg er Johanne sykepleier, noe som over 130.000 norske kvinner er. Inklusive Ida Elise Brochs egen mor.

– Moren min er utdannet sykepleier, og de er hverdagshelter! Det er et nobelt yrke, sier skuespillerdatteren. Som fra barnsbein likte å stå på scenen. Halvsøsteren til Nicolai Cleve Broch var blant annet å se i «Mannen som elsket Yngve» i 2008, og kom rett inn på Teaterhøgskolen samme år, etter folkehøyskole på Romerike.

– Jeg prøvde å ikke la dem slipe diamanten min for mye, sier hun lattermildt og skotter på medspilleren Gabrielle Leithaug.

Annet talent

For der Broch er skolert, ble elektropopmusikeren Gabrielle – kjent for «Ring meg» og «5 fine frøkner» – plukket ut fra sekken som regissør Sørensen kaller «annet talent».

– Hun er et naturtalent og helt rå, med masse bra instinkter og en fysisk humor, lyder Brochs karakteristikk. Selv sier Gabrielle at skuespillerdrømmen var der, side om side med musikken, helt fra hun var liten.

– Musikken seiret, sånn ble det, og det føltes riktig. Derfor er det fint plutselig å kunne gjøre lidenskap nummer to, sier Gabrielle, som ble oppringt og bedt om å stille på audition. Der imponerte hun med å ta formatet raskt, fortalte regissøren til NTB.

– Jeg tror rollen min ble skrevet etter at jeg var der. Jørgunn er en morsom karakter, kreativ, intuitiv og uforutsigbar, og den som får Johanne ut av komfortsonen, sier Gabrielle, som røper at selv om hun vanligvis «spiser mørkt drama til morgen, middag, kveld» og er hakket mørkere enn Jørgunn, har de én ting til felles:

– Jeg liker jul ekstremt godt!