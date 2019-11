«Sannsynlig» med en «Downton Abbey»-oppfølger

– Vi jobber med hva slags historie som skal fortelles, og når vi kan være i stand til å lage den, sier Gareth Neame om oppfølgeren til kinosuksessen «Downton Abbey» – som dukket opp i kjølvannet av TV-favoritten.

Produsenten jobber tett med «Downton»-skaper Julian Fellowes, som har en ny serie på gang kalt «The Gilded Age». Neame røper at allerede før «Downton Abbey»-filmen hadde premiere i Storbritannia, begynte man å tumle med oppfølgerplaner.

– Men vi holdt pusten, sier han til Empire – og røper at den sterke mottagelsen allerede i premierehelgen gjorde at en andrefilm ut «var verdt å ta svært alvorlig».

Filmen spilte inn 184 millioner dollar på verdensbasis, etter å ha blitt laget for et budsjett på under 20 millioner dollar. Men én utfordring forblir den samme, sier produsent Gary Neame:

– Akkurat som til første film må vi forsøke å samle alle sammen igjen. Og det er svært utfordrende.

Men filmnettstedet skriver at det er store sjanser for at nye invitasjoner til et besøk på Downton Abbey vil komme i løpet av noen få år.