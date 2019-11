Emilia Clarke sier hun har blitt presset til nakenscener etter «Game of Thrones»

Da Clarke kapret rollen som dragedronningen Daenerys Targaryen i den populære TV-serien «Game of Thrones», kom hun rett fra universitetet og var 23 år gammel.

I podkasten « Armchair Expert », omtalt av både Variety og CNN , snakker Clarke blant annet om hvordan det har vært å være en del av «Game of Thrones» i ti år og nakenscenene som hun spilte inn i serien.

HBO bekrefter «Game of Thrones»-oppfølger En ny serie som utspiller før hendelsene i «Game of Thrones», er bestilt av HBO. Dermed ser det ut til å bli mer drager og flammer på strømmetjenesten framover.

– Jeg kom rett fra dramaskolen. Jeg tenkte at: Dette er det det er, dette er jobben min, og dette blir bra, sier Clarke om da hun satte seg ned og leste manuset til første sesong av serien og oppdaget nakenscenene.

Hun forteller at å utføre nakenscener var tøft, i og med at hun var fersk til oppgavene.

– Jeg fløt gjennom den første sesongen. Jeg hadde ikke peiling på noe av det. Jeg hadde aldri vært på et filmsett som dette før. Jeg hadde vært på et filmsett to ganger tidligere, og nå var jeg på et filmsett helt naken med alle disse menneskene, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg visste ikke hva de ville eller hva jeg ville, sier hun i podkasten.

33-åringen fra London sier hun har følt seg presset til å gjøre nakenscener i prosjekter gjort etter fantasyserien.

– Jeg vet nå mer hva jeg er komfortabel med, og hva jeg synes er greit å gjøre, sier Clarke.