Kjølig mottagelse for «Frost 2»

Ifølge nettstedet Cinemablends oppsummering , later de som er kritiske, til å ha innvendinger mot selve historien. Cinemablends egen anmelder ga 2,5 stjerner av fem mulige, og mente at mens musikken og stemmerollene var «fenomenale», var selve historien «kjedelig og forvirrende».

Disney bekrefter Hætta Isaksen og Gaup som «Frost»-stemmer Blant rollefigurene i den samiskinspirerte Frost-oppfølgeren, er Honning-Maren og Tundraleder. De skal Ella Marie Hætta Isaksen og Mikkel Gaup gi stemmer til.

«Mer underholdende enn originalen», mener Slashfilm – som mener oppfølgerfilmens virkelig kraft er «den strålende animasjonen som ofte får deg til å måpe».

Hollywood Reporter beklager at filmen ikke holder det traileren lot til å hinte om, at det var snakk om en mørkere, mer moden historie for «Frost»-fans som var blitt seks år eldre. «Ellers har «Frost 2» alt man forventer … unntatt det uventede», fastslår bransjebladet, som mener Disney har valgt en noe for trygg vei.

Men Variety mener stikk motsatt, at oppfølgeren faktisk kan skuffe «Frost»-fans som vil ha mer av det samme. «Dette er langt fra en tanketom oppfølger», ifølge anmeldelsen.

Gollum-skuespiller skal spille i den nye Batman-filmen Skuespilleren Andy Serkis, kjent som Gollum i «Lord of the Rings»-filmene, skal spille butleren Alfred i en ny Batman-film.

The Guardian kaller filmen for «et sjarmerende gjensyn», men at tøværet har begynt og at «det er noe litt kraftløst og utspekulert med historiefortellingen».

BBC er lite imponert over handlingen, som karakteriseres som «et rot, et snøskred av halvferdige ideer» som krever «en hel istid for å komme i gang» på sin «krokete, psykedeliske reise». To av fem stjerner bare fra den britiske kringkasterens anmelder.

«Frost 2» har norsk premiere 25. desember.