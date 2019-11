Nye Terminator kan bli flopp

Kanskje skulle han ikke kommet tilbake denne gangen, den godeste Arnold Schwarzenegger.

Den siste filmen i serien, «Terminator: Dark Fate», kan nemlig være på vei til å floppe, dersom vi skal se an tendensene allerede nå, få dager etter premieren. I sin første helg på kinoene i USA har man så langt regnet ut at den har sørget for 29 millioner dollar til billettlukene, noe som er langt under forventet beløp, melder Variety. Selskapet hadde nok håpet at actioneposet skulle sope inn godt over 40 millioner dollar.

Legger man til markedsføringskostnader havner prislappen på «Terminator: Dark Fate» på omkring 285 millioner dollar. Dersom filmen fortsetter i det sporet den er i nå, kommer den til å koste de tre selskapene bak filmen mellom 100 og 130 millioner dollar, skriver TT.

For produksjonsselskapet Skydance/Paramount, som har produsert filmen sammen med Disney, er tallene dårlig nytt. Terminator utgjør det andre økonomiske nederlaget etter Will Smith-filmen «Gemini man», som kom i oktober.

Men én god nyhet vanker tross alt på Terminator: I USA inntok den førsteplassen på kinolisten. Den dårlige nyheten er at den i andre deler av verden må se seg beseiret av «Joker» i sin premiereuke. Nå gjenstår det å se hvordan den norske mottakelsen blir – når Terminator melder seg fredag.

Her hjemme er «Joker» fortsatt på topp. På andreplass etter helgen suser en nykommer inn, nemlig «Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul». Tredjeplassen er det en annen norsk film som har kapret, nemlig «Operasjon Mumie». Nykommeren «Familien Addams» er inne på fjerdeplass, mens topp fem avrundes av en annen norsk familiefilm: Nemlig «Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant».