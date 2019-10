J.K. Rowling advarer unge frivillige: - Ikke bli «barnehjemsturist»

Hun står selv bak den veldedige organisasjonen Lumos, der det på hjemmesiden står å lese at «barnehjem skader barn».

I stedet jobber Rowlings stiftelse for å fjerne barn fra barnehjem i flere østeuropeiske land, Colombia, Haiti, Etiopia og Kenya – og i stedet gjenforene dem med sine familier. Dette skjer ved hjelp av inntektene fra to av spinoffbøkene fra Potter-serien.

– Institusjonalisering er noe av det verste du kan gjøre mot et barn. Det gjør barn svært sårbare for overgrep og trafficking, har enorm effekt på deres normale utvikling, og har en massiv påvirkning på sjansene deres i livet, sa Harry Potter-forfatteren på One Young World-konferansen i London.

Hun hevder at barnehjemsbarn ofte har foreldre fremdeles i live, men at de er skilt fra hverandre på grunn av fattigdom.

– Ikke meld dere frivillig til å jobbe på barnehjem, sa hun med adresse til unge som reiser ut i verden for å bidra. Det kaller Rowling for «barnehjemsturisme», ifølge BBC.

I sommer skrev Times at lederen for Lumos måtte fratre, etter anklager fra tidligere ansatte om nepotisme og oppførsel på grensen til mobbing innad i organisasjonen.