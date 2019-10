Svenske artister hyller Disney – i selskap med Matoma og Kamferdrops

Den norske «Jag trodde änglarna fanns»-fornyeren valgte å tolke selveste «Slå dig fri», som er den svenske tittelen på «Let It Go» fra første «Frost»-film ut, som hun kaller «verdens beste låt».

– Jeg var også litt forelsket i Elsa for noen år siden, så det føles riktig. Det er jo litt av en drøm å få tolke Disney, sier Kamferdrops.

- Jeg er ikke profesjonell, det eneste jeg er er en spellemaker! Trd.by fikk bli med Matoma en snartur backstage for å slå av en prat om festivalkvelden i Trondheim.

Også Matoma fra Elverum er om bord på «We Love Disney», i selskap med blant andre Svea, Mohombi og Jon Henrik Fjällgren. Han gir til beste sin versjon av «Circle of Life», med Kadiatou – som kom på andreplass i fjorårets svenske «Idol» – på vokal.

– Noen vet kanskje at jeg alltid har vært inspirert av «Løvenes konge», naturligvis for den vakre musikken, og mest av alt for «Circle of Life»-låten. Da jeg ble bedt om å gjøre min tolkning av den, føltes det som en ære, sier Tom Stræte Lagergren, som har laget «en versjon som er litt mer uptempo, men beholder følelsen fra originalen».

– For meg handler det om viben, sier Matoma.

Plateselskapet bak «We Love Disney», Universal Music, beskriver det som «en samling moderne og nåtidige tolkninger av Disneys kjære og uforglemmelige låtskatt» som slippes løs denne uken.