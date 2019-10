Etter deltakelsen i TV-programmet ble Celine (24) borte: - Plutselig hadde det gått mange år

Etter at hun slo igjennom som barneartist i Melodi Grand Prix i 2007 med låten «Bæstevænna», turnerte hun, ga ut fire album og jobbet for Disney. I 2015 var hun med i Nrk-programmet «Stjernekamp», men like etterpå ble det stilt fra trønderen. Det har det vært i flere år nå.

- Det var utrolig spennende og morsomt å være med, men etter å ha prøvd så mange sjangere, klarte jeg ikke å bestemme meg for hva jeg var mest komfortabel med, sier Celine.

Første singel ut

24-åringen trodde hun var klar til å lage ny musikk like etter deltakelsen, men ble heller forvirret og usikker av å være med i «Stjernekamp».

- Det er vanvittig mange retninger innenfor musikk, og jeg fikk et behov for å prøve ut alle. Jeg skjønte at det kom til å bli en tidkrevende prosess, og plutselig hadde det gått mange år, forklarer hun.

Nå er imidlertid Celine klar med ny musikk. Fredag 18. oktober skal den første i rekken av singler slippes. Singelen har fått navnet «Leonardo» og handler om en relasjon Celine selv har hatt.

- Det er en sang som handler om å føle seg ensom, kanskje i et forhold, og om det å finne en måte å bli hørt på. Det er en spesiell sang for meg, og hver gang jeg ser musikkvideoen, knyter deg seg i magen min, sier Celine.

- «Leonardo» er hard å gi ut som første låt, men jeg vil være brutalt ærlig. Planen er å vise fram sanger som er like ekte som dagboka mi.

- Vanvittig spennende

Sjangeren 24-åringen til slutt har havnet i, er en variasjon av alternativ pop ifølge henne selv. Artisten forteller at hun alltid har hatt ei dragning mot det mørke og makabre. Utgivelsen av ny musikk skjer også under nytt artistnavn - Celiin.

- Det er vanvittig spennende å være tilbake og mye større enn jeg hadde trodd. I natt skal jeg ta med meg en gjeng ut for å skåle, når låten lander på Spotify, sier Celine torsdag formiddag og ler.

Artisten lover flere singler etter hvert, men håper i første omgang at «Leonardo» blir tatt godt imot. I neste uke slippes også singelens musikkvideo.

- Jeg håper at folk tar seg tid til å høre sangen og å klikke seg inn på musikkvideoen. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at sangen gir mer mening når man også ser den, forteller 24-åringen.