«Sheldon» blir å se i ny dokumentarserie – viet helter og landemerker i homokampen

Under tittelen» Equal» skal serien i fire timelange episoder skildre viktige historiske hendelser og glemte helter i LHBT+-bevegelsen.

Ifølge HBO Max blir det både historiske, aldri tidligere viste opptak så vel som gjenskapte scener, og man tar mål av seg til å fange datidens stemning med budskap som er minst like aktuelle i dag.

Blant dem som omtales i serier blir LHBT-pionerer som Harry Hay, Daughters of Bilitis, Christine Jorgensen og Bayard Rustin, skriver Hollywood Reporter.

Hele fjerde episode vies Stonewall-opprøret i 1969, regnet som startskuddet på den moderne homobevegelsen, og den påfølgende første Pride-paraden året etter.

