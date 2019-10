Advokatfirmaet bak Panama Papers saksøker Netflix om film

Dokumentlekkasjen, som fikk navnet Panama Papers i 2016, utløste en verdensomspennende skandale. Den avdekket hvordan rike og mektige personer over hele kloden brukte selskaper i skatteparadiser for å unngå å betale skatt. Blant dem som ble avslørt var russlands president Vladimir Putin og fotballstjernen Lionel Messi.

Netflix har nå laget filmen «The Laundromat» med de kjente skuespillerne Gary Oldman og Antonio Banderas i rollene som de største partnerne i advokatfirmaet. Den skal etter planen lanseres fredag. Også Meryl Streep har en rolle i produksjonen.

I et 42 sider langt et søksmål mot Netflix, levert inn til den føderale domstolen i Connecticut 13. oktober, skriver advokatfirmaet at det vil stanse lanseringen, melder nyhetsbyrået Reuters.

– I filmen ærekrenker og karakteriserer Netflix saksøkerne (Mossack og Fonseca) som hensynsløse, uhøytidelige advokater som er involvert i hvitvasking, skatteunndragelse, bestikkelser og / eller annen kriminell oppførsel, skriver Mossack Fonseca i søksmålet.

Mossack Fonseca stengte i fjor dørene etter å ha blitt beskyldt av amerikansk påtalemyndighet for å hjelpe klienter med å skjule eiendeler, investeringer og inntekter fra skattemyndighetene ved å bruke et bredt register av skallselskaper og andre virkemidler.

Det er filmskaperen Steven Soderbergh som står bak regien av filmen. Foruten Oldman, Streep og Banderas er en rekke kjente skuespillere med i filmen.