«Snøfall» er årets julekalender – kommer også som bok

Klaus Hagerup gikk bort i fjor, og døtrene legger ikke skjul på at sorgen fortsatt er rå. Men en ting vet de. At Snøfall-universet nå er på banen igjen, ville gledet forfatterfarens lekne og entusiastiske hjerte.

– Pappa sa at han skrev ikke for barn. Han skrev som et barn. Å forene hans tilnærming med NRK Super, som er så utrolig flinke til å ta barn på alvor, det var helt fantastisk. Det fikk oss ned på barnehøyde med en gang, sier Hanne Hagerup – som hadde grunnideen til «Snøfall» allerede i 2012.

Serien ble en seersuksess av dimensjoner da den entret TV-skjermene i 2016. Den er tidenes mest sette julekalender på NRK og kan skilte med at hele 1,8 millioner seere samlet seg foran skjermene på julaften.

– Vi kjente på det alvoret og ansvaret, det at ikke alle har en like all right jul. For oss var det derfor viktig å skrive en inkluderende serie og formidle at familie ikke trenger å være biologi. Og så ville vi formidle fantasi og glede ved å lansere ideen om at vi alle kanskje er bitte litt nisse – innerst inne, sier Hilde Hagerup.

Nytt om «Snøfall» er ikke bare at den er årets NRK-julekalender i desember. Den er også blitt til bok, ført i pennen av nettopp Hagerup-søstrene.

– Det har vært veldig moro å få utvide fortellingen i bokform. Her har vi kunnet gå i dybden og bore dypere i Selma, Håkon, Ruth og Julius, forteller Hilde til NTB.

– En stor glede

Søstrene sier boken ikke er blitt til i kjølvannet av fjorårets store jule-farsott: «Snøsøsteren».

– Nei, det har ingenting med den å gjøre. Det er moro at det blir film av Snøsøsteren» i USA, og at boken ble en sånn bestselger. Vi heier virkelig på den. Men vårt prosjekt startet for lenge siden, grunnideen kom som sagt allerede i 2012. Og det å skrive fortellingen i bokform er ikke noe vi kom på da «Snøsøsteren» tok av, sier Hanne.

De får begge snøkrystaller i øynene når de ser «Snøfall»-boken ligge fiks ferdig på bordet foran oss. Som illustratør har Cappelen Damm hanket inn Ane Gustavsson, og at hun har studert serien, er tydelig. Alle karakterene ligner på de du ser på TV, og julelandsbyen vi har lært oss å kjenne blir detaljert tryllet fram – med fargesterk strek.

– Her er julebøll og julekuler, julekaker og brevfugler. Det har vært en stor glede å følge «Snøfall» både til TV, teater – og nå i bokform. Hele veien har vi møtt dønn dyktige folk som har ivaretatt universet og hatt full forståelse for hva vi ønsker å formidle, sier Hanne.

En de nevner spesielt er Synne Teksum som hadde regi på både serien og teaterstykket, og som kom tidlig på i utviklingen.

– Den beste skriveskolen

Begge skulle ønske at faren fikk med seg bokslippet.

– Det er godt å tenke på at han fikk sett serien på TV og at han også fikk med seg teaterpremieren. Det var noe han bestemte seg for, den skulle han på, sier Hilde.

Hun nikker bekreftende til at far Hagerup har betydd mye for hennes egen skrivekarriere.

– Hvor hadde jeg vært uten entusiasmen hans og alle historiene jeg vokste opp med, spør hun – og legger til at hun har gått på den aller beste skriveskolen:

– Hver dag kom pappa hjem fra skrivestuen sin med siste utkast. Og så leste han høyt fra manuset sitt. Dersom vi lo og levde oss inn i det han leste, ble han storfornøyd. Men uteble reaksjonene, da ble han meget betenkt og måtte skrive om, sier hun. Hanne skyter inn:

– Han lærte meg å følge gleden og å ha det gøy i skrivingen. Noe annet han viste meg, var at man ikke trenger å ta alt så høytidelig. Leken og fantasien kunne få stå i sentrum.

Juleboken «Snøfall» er delt inn i 24 kapitler. Den forteller den samme historien som du får se i TV-julekalenderen.

– Men du får altså fordype deg litt mer i universet her. Og vi har tillatt oss å ikke følge TV-serien slavisk, vi gjør det som passer best for boken. Vi mener videre at dette er en høytlesningsvennlig bok – og at illustrasjonene i seg selv er verdt din tid, avslutter Hilde Hagerup.