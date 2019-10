Carina (26) driver restaurant i Midtbyen. Nå blir hun skuespiller i kinofilm i USA

26-åringen har jobbet som modell siden hun var 14 år, og er i dag daglig leder ved Crispy Fried Chicken i Trondheim.

- Jeg har jobbet som modell i både Sverige, Danmark og Frankrike. Det var hektisk og mye stress, men jeg har heldigvis aldri brydd meg så mye om negative kommentarer. Da jeg begynte å jobbe som modell, kom imidlertid interessen for en skuespillerkarriere også, sier Velva.

Likte reklamejobbene

Hun oppdaget raskt at reklamejobbene var mye morsommere enn modelljobbene.

- Det er vanskelig å starte en skuespillerkarriere når man bor på en liten plass. Foreldrene mine var ikke så gira på at det var noe jeg skulle drive med heller, men jeg gikk drama på videregående og drev også med teater. For noen måneder siden fikk jeg en agent, forklarer Velva.

Nå har hun fått en stor rolle i en engelsk feature-film. Etter planen skal «Ghostware» vises på kino i både USA og Canada, samt flere europeiske land i 2020.

- Det har alltid vært drømmen å bli skuespiller. Det er artig at det begynner å skje noe nå, sier Velva.

En annen verden

«Ghostware» er en sci-fi horror-film, og Velva spiller bestevenninnen til en av hovedpersonene. Innspillingen har hittil foregått i London, før siste innspurt skjer i desember.

- Det er rart å spille inn film og veldig surrealistisk. Det er som om man er i en helt annen verden. Det blir som en slags «escape», fordi du skal være noen andre enn deg selv. Samtidig er det veldig artig, sier Velva.

Hun har veldig lyst til å fortsette skuespillerkarrieren etter at filmen er ferdiginnspilt, og er allerede booket til en jobb i en TV-serie av samme regissør som «Ghostware».

- Serien heter «Roses and Chocolates» og det satses allerede på seks sesonger. Jeg har ingen planer om å flytte fra Trondheim enda, men må nok flytte litt rundt på meg i tiden som kommer, forteller Velva.

Basert på bok

«Roses and Choclates» er skrevet av Maria Johnsen, og handler om andre verdenskrig i Tyskland og i Norge. Johnsen har også skrevet boka «The Afternoon When She Died» som «Ghostware» er basert på og er regissør for filmen. Hun er oppvokst i England, men har røtter i Trondheim, hvor hun også har bodd.

- Filmen handler om en jente som har mistet foreldrene sine. En dag skaffer besteforeldrene henne en jobb i Norge hos en bedrift som har en kunstig-intelligensmaskin som heter «Ghostware». Den fanger sjelen til folk, men så skjer det noe galt med maskinen som heller gjør andre ondskapsfulle ting, forklarer regissøren.

Ifølge henne har filmen fått distribusjon i både USA, Tyskland, Nederland, Tsjekkia, Belgia og Sør-Afrika. Hun har også vært i kontakt med SF Studios for mulig distribusjon i Norge og de andre nordiske landene.

En drøm i oppfyllelse

900 auditions er gjennomført før selve innspillingen, og regissøren er fornøyd med casten. Hittil er handlingen spilt inn i England, men dersom Johnsen får støtte fra Norsk Filminstitutt, blir også noe av filmen spilt inn i Trondheim ifølge henne.

Johnsen har også regissert kortfilmene «The ghost on the bridge» og «Huldra and Photographer». Sistnevnte kommer ut i slutten av oktober.

- Jeg har skrevet historier siden jeg var barn, og publisert 17 bøker. Det er en drøm som går i oppfyllelse når historiene blir til film, sier Johnsen.