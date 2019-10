Drapssaken om Tina Jørgensen kan havne på Netflix

Både Netflix og Investigative Discovery, som er Discovery Channels krimkanal, har vist interesse for prosjektet til Aarskog, skriver Stavanger Aftenblad.

Regissøren presenterte prosjektet for gigantene under bransjetreffet DOC Norway i Bergen denne uken.

– Jeg var veldig nervøs på forhånd, men det gikk heldigvis kjempebra. Det er noe annet å henvende seg til innkjøpere i Nord-Amerika enn i Norden og Europa. Konkurransen er knallhardt, sier Aarskog.

Aarskog regisserte TV 2s dokumentarserie «Hvem drepte Birgitte?». Regissøren sier at true crime-sjangeren er blitt ekstrem populær over hele verden og at TV-kanalene stadig er på utkikk etter nye historier.

20 år gamle Tina Jørgensen forsvant i 2000 sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

Liket av henne ble funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

Ingen er blitt dømt for drapet, men hennes kjæreste ble opprinnelig siktet i saken. Denne siktelsen ble etter hvert henlagt formelt i 2014. I 2015 ble fire menn pågrepet og siktet, men også for dem ble siktelsene henlagt.