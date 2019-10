Kanye West-fansen venter og venter på «Jesus is King»-albumet

Det var Kim Kardashian West som i august meldte at utgivelsen skulle slippes 27. september. Det gjorde det ikke, og 28. september la hun ut en ny Twitter-melding med bilde av en omrokkert sporliste - der hun ba fansen "beholde troen".

Da het det at «Jesus is King» skulle slippes søndag 29. september. Hun hevdet at det bare gjenstod å skru til miksen litt.

Samme helg gjennomførte Kanye West tre lyttefester i Chicago, Detroit og New York , der han spilte fra albumet for de fremmøtte, melder Forbes. De måtte imidlertid ha mobiltelefonene sine i poser for å unngå lekkasjer. Han opptrådte med korkollektivet Sunday Service.

Samtidig kom nyheten om at det ville komme en dokumentarfilm ved samme navn, med premiere på IMAX-kinoer 25. oktober.

Men alle venter fremdeles på Jesus-platen, som i likhet med forrige plate «Yandhi» fremdeles mangler en slippdato. Forbes-spaltist Travis Bean , som har fulgt Kanye på nært hold i årevis, spår at «Jesus is King»-platen vil komme samtidig med filmen i oktober, fordi West sies å være «besatt av film».

1. oktober dukket det brått opp ringetoner med låter fra «Yandhi» på iTunes, ifølge Hypebeast på Kanye Wests side. Nå strømmer Twitter over av meldinger fra frustrerte fans, med beskjeder som "Kanye skrøner mye for en som akkurat er blitt født på ny».